Lancement du mouvement "Thiès d'Abord": " Notre mouvement résonne avec les aspirations des Thiessois...Publiez les rapports concernant Mbour4..."( Me Habib Vitin).

À la suite de la cérémonie de lancement du mouvement " Thiès d'Abord", le président, Me Habib Vitin et les autres membres de cette structure ont rencontré la jeunesse autour d'un déjeuner afin de se pencher sur leurs préoccupations.



Au cours de cette rencontre, Me Habib Vitin s'est prononcé sur le rapport de Mbour4 et celui de Thiès Ouest. " Le maire de la commune de Thiès Ouest a déclaré avoir commandité un rapport. Le président de la République a commandité un rapport. Je lance un appel très fort au maire et au PR de bien vouloir mettre ce rapport à la disposition des sénégalais et des thiessois. Cela va de la transparence mais également de l'adhésion de la population de Thiès sur les mesures qui devront être prises pour palier à un tel problème. L'appel, il est simple, il est fort: Publiez les rapports concernant Mbour 4 et Thiès-Ouest afin que chaque thiessois, chaque sénégalais puisse les lire et pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et la position à prendre? Toutes les décisions qu'ils prendront et qui ne seront pas adossées sur une adhésion totale de la population, risquent de poser un problème énorme", a-t-il réagi.



Revenant sur la manifestation de la fois passée des conducteurs de Jakarta de Thiès relative au port de casques pour le conducteur et son client, Me Vitin de préciser. " Quand ces jeunes ont des problèmes, je pense que la bonne démarche serait pour les autorités locales et les autorités gouvernementales de les appeler et de discuter avec eux. Aujourd'hui, Thiès compte plus de 700 jeunes Jakartamen, vous comprenez bien quel est l'impact non seulement économique mais également social dans les familles?...C'est des jeunes à qui il faut proposer des solutions. Le problème des casques pour les autorités nationales et locales, il s'agit d'un problème de sécurité, ce qui est évident et vrai, mais également le port de casques pour plusieurs personnes pose un problème sanitaire et d'hygiène et c'est à ce niveau qu'il faut s'asseoir avec eux, trouver des formules pour leur permettre de pouvoir allier la sécurité à l'hygiène publique".



En terme d'objectifs, le mouvement " Thiès d'Abord" s'organise autour de l'incitation à " la formation et l'emploi des jeunes de Thiès, l'appui et le soutien aux activités locales de développement économique et social des femmes de Thiès, le soutien aux personnes du 3ème âge de Thiès etc.