Lancement du LCOY - Mobilisation des jeunes : Le Sénégal prend les rênes de la lutte contre le changement climatique

Le 30 octobre 2024, le Sénégal a accueilli la cérémonie de lancement de la Conférence locale des jeunes (LCOY), en prélude à la 29e Conférence des Parties (COP29) sur le changement climatique. Cet événement, organisé par CorpsAfrica Sénégal, a rassemblé des représentants du ministère de l'Environnement, de l’Enabel et du HBCU Green Fund, mettant en lumière l'engagement des jeunes dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique.







Astou Bale Ndiaye, directrice de CorpsAfrica Sénégal, a souligné l'importance de l'éducation et de la sensibilisation des jeunes face aux défis climatiques. « Nous travaillons avec des jeunes volontaires à travers tout le pays pour les sensibiliser sur des thématiques variées telles que le changement climatique, la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau », a-t-elle déclaré. Elle a également insisté sur le rôle crucial des jeunes dans la promotion d'un développement durable et inclusif en Afrique.







Abdou El Mahassine Fassi-Fihri, directeur d'Enabel au Sénégal, a mis en avant la nécessité d'une transition écologique intégrée dans la nouvelle vision 2050 du pays. Cette vision vise à faire face à la doublement de la population prévue d'ici 2050 tout en assurant un développement économique inclusif et respectueux de l'environnement. « Nous devons travailler ensemble, avec les partenaires de développement, pour accompagner cette transition, qui est essentielle pour le bien-être des générations futures », a-t-il ajouté.







Zoubérou Guèye, représentant du ministère de l'Environnement, a appelé à une mobilisation accrue des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. « Les jeunes doivent prendre part à la sensibilisation et participer activement aux actions de lutte contre le changement climatique. Nous travaillons à mobiliser des financements pour soutenir ces initiatives », a-t-il affirmé. La révision de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) est également en cours pour aligner les politiques environnementales sur les nouveaux défis.