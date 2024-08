Lancement du"Gov'athon": Une révolution numérique pour l'administration publique sénégalaise

Ce jeudi 8 août 2024, au Centre International de Conférence Abdou DIOUF ( CICAD )de Diamniadio, Monsieur Olivier BOUCAL, ministre en charge de la réforme du service public, en collaboration avec le ministre en charge de l'économie numérique, a procédé au lancement officiel du "Gov'athon". Ce hackathon inédit, dédié à l'Administration publique, vise à mobiliser les étudiants des universités publiques et des établissements privés de renom au Sénégal pour stimuler l'innovation et améliorer la qualité des services publics.



Le "Gov'athon" est une initiative ambitieuse qui cherche à transformer l'Administration sénégalaise par la contribution citoyenne. Les participants sont invités à proposer des solutions innovantes dans divers domaines, notamment la gestion des ressources humaines, la formation professionnelle, la mobilité urbaine, l'agriculture, l'élevage, l'éducation inclusive et le tourisme local. Pendant quatre semaines, les étudiants auront l'opportunité de mettre leur créativité et leur ingéniosité au service de la modernisation des services publics.



Pour cette première édition, six ministères pilotes ont été sélectionnés pour bénéficier des propositions des participants. Il s'agit du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, du Ministère de la Formation Professionnelle, du Ministère des Transports Terrestres, Maritimes et Aériens, du Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, du Ministère de l'Éducation Nationale, et du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat.



Monsieur Olivier BOUCAL a souligné l'importance de cette initiative : "Le 'Gov'athon' est une occasion unique de repenser notre administration. En mobilisant la jeunesse sénégalaise, nous espérons découvrir des idées novatrices qui pourront transformer nos services publics et répondre efficacement aux besoins de nos citoyens."



Les solutions les plus prometteuses seront récompensées et mises en œuvre, offrant ainsi aux étudiants une réelle opportunité de contribuer au développement de leur pays tout en acquérant une expérience précieuse. Cette démarche témoigne de l'engagement du gouvernement sénégalais à promouvoir l'innovation et à moderniser l'administration publique pour mieux servir ses citoyens.



Le "Gov'athon" représente une étape cruciale dans la réforme du service public sénégalais, ouvrant la voie à une administration plus efficace, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Les prochaines semaines seront déterminantes pour voir émerger des idées qui façonneront les services publics de demain.



Amadou Koundour (Stagiaire)