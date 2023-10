Lancement diagnostic fonction publique territoriale : Modou Diagne Fada annonce de bonnes nouvelles pour les travailleurs

L’ouverture du diagnostic sera poursuivie car il y aura des équipes qui descendront sur le terrain pour poursuivre le travail et un rapport sera présenté aux autorités.

Lancée depuis deux ans, la fonction publique territoriale commence à prendre forme. Le ministre des Collectivités Territoriales a présidé l’atelier de lancement du diagnostic de la fonction publique territoriale ouvert ce vendredi 27 octobre 2023 à Dakar.L’objectif de cet atelier c'est de permettre « la mise en place de la fonction publique territoriale. C’est ainsi que le centre national de la fonction publique locale et de la fonction publique (CNFPLF) a fait le point de tous les travailleurs et un travail exhaustif sur les différents statuts des agents », dit-il.Cependant, le ministre se veut clair. Modou Diagne Fada est allé plus loin pour avoir en détail les statuts « Cette étude nous permettra de savoir qui est fonctionnaire, prestataire, contractuel ou ceux qui sont liés par un contrat moral. Savoir s’ils sont diplômés ou pas et à quelle catégorie font-ils partie » fait-il savoir et promet des mesures d’accompagnement à tous les travailleurs qui en ont besoin surtout dans le domaine de la formation.