Lancement des travaux de la voirie à Keur Gorgui pour un coût de plus d'un milliard

Ce vendredi 16 août, la mairie de Dakar a officiellement lancé le projet de réhabilitation de la voirie de la cité Keur Gorgui, destiné à améliorer la mobilité dans cette zone urbaine stratégique. L'initiative, financée par la mairie à hauteur de plus d'un milliard de francs CFA, va s'étendre sur une période de 11 mois et va concerner les 11 axes routiers principaux.



Ce projet de réhabilitation vise à transformer l'infrastructure routière de Keur Gorgui, facilitant ainsi les déplacements quotidiens des résidents et des visiteurs.

Les 11 axes routiers ciblés par ce projet ont été choisis pour leur importance dans le réseau de transport de la cité. Le coût total de l’opération, dépassant le milliard de francs CFA, reflète l’ampleur des travaux nécessaires. Les travaux incluront la réparation et la reconstruction des chaussées, l'installation de nouvelles infrastructures de drainage pour prévenir les inondations, et l’amélioration des trottoirs pour les piétons.