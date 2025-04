Lancement des Opérations Pré-hivernage : Le DG de l’ONAS appelle à l’accélération des travaux et à l’implication des populations

En marge du lancement des opérations pré-hivernage 2025 "Wadial Nawet Bi", tenu ce mardi 29 avril à Cambérène, le Directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Séni Dieng, a salué la présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, à cette cérémonie symbolique. « Je remercie le ministre qui a présidé cette activité majeure pour la prévention des inondations », a déclaré M. Dieng.



Le DG de l’ONAS a expliqué que le choix de visiter les sites problématiques vise à ancrer dans la conscience collective le démarrage effectif des curages. « Certaines entreprises avaient déjà commencé, mais nous avons voulu marquer officiellement le coup. Depuis ce matin, nous avons visité quatre sites, et les travaux ont bel et bien démarré. Il reste maintenant à accélérer la cadence, car les premières pluies sont attendues dès le mois de juin », a-t-il averti. M. Dieng a aussi tenu à rappeler que la lutte contre les inondations ne repose pas uniquement sur l’État. « Les populations doivent aussi jouer leur rôle. Il est essentiel d’éviter de jeter des ordures dans les canaux d’évacuation. Ce comportement aggrave les risques d’inondation », a-t-il laissé entendre. Dans un contexte de dérèglement climatique, le Directeur Général de l’ONAS a insisté sur la nécessité d’anticiper tous les scénarios météorologiques possibles et de renforcer la coproduction de solutions durables avec les citoyens.