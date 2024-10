Lancement de nouveaux services financiers : Orange Finances Mobiles Sénégal et le Crédit Mutuel du Sénégal paraphent une convention.

Dans le cadre du renforcement de l’inclusion financière et économique au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) et le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) ont noué un partenariat, ce mercredi 16 octobre 2024. L’objectif est de faciliter les échanges financiers de manière simple, accessible et inclusive partout au profit de chacun. Ce partenariat intègre le service Bank to Wallet, qui permet d’envoyer et de recevoir de l’argent depuis son compte CMS vers Orange Money et vice versa à partir de l’application Orange Money ou Max It.

Si l’on en croit le directeur général du Crédit mutuel du Sénégal, Amadou Jean-Jacques Diop, le but de ce partenariat entre CMS et OFMS est d’impacter l’inclusion financière au Sénégal. Ainsi, les deux institutions visent à accroître le spectre de leurs activités et surtout à offrir une proximité encore beaucoup plus grande de l’ensemble des utilisateurs de leurs services, aussi bien chez les clients que chez ceux qui utilisent de manière passagère leurs services. Cette convention va permettre à l’ensemble des clients du Crédit mutuel du Sénégal et aux clients de l’Orange Mobile Finance Sénégal de pouvoir justement bénéficier des services digitaux mobiles et de permettre aux clients de la CMS d’avoir accès à leur compte H24, 7 jours sur 7, d’accéder à leurs dépôts et d’opérer à n’importe quel moment. Le directeur du CMS s’est ainsi réjouit de cette signature qui, pour lui, est de porter l’image d’un Sénégal gagnant, capable d’offrir à l’ensemble de sa population des possibilités du service financier.

À son tour, Alioune Kane, directeur général Orange Mobile Finances Sénégal, décrit un jour historique, car ce sont deux entreprises sénégalaises qui souhaitent réunir leurs portes pour faciliter la vie à leurs clients. À ce propos, il a rappelé que CMS est une institution de microfinance qui est née du rural, qui est venue du rural avec une ambition d’accompagner la population dans le développement de leurs activités économiques en termes de financement et d’épargne.





Raison pour laquelle le CMS a réussi ce pari et a voulu s’associer avec Orange Money, qui est le premier opérateur Mobile Money au Sénégal. Au-delà de la possibilité de pouvoir mettre son argent sur son téléphone, de faire des transferts et des retraits, l’ambition d’Orange Money est d’aller au-delà de Wallet, d’être un KALPÉ. De plus, transformer chaque téléphone d’un client Orange Money en une agence bancaire ou bien une agence du Crédit mutuel du Sénégal pour faciliter la vie à ses clients.





Par exemple, « le client de CMS qui était dans le rural et qui avait des difficultés pour se déplacer n’aura plus ces difficultés-là. » À n’importe quelle heure, n’importe quel lieu, il peut utiliser son compte Orange Money pour retirer son argent au niveau de son compte crédit mutuel du Sénégal. Ou bien, s’il a besoin d’argent pour payer et financer ses activités ou transférer à sa famille, il peut retirer l’argent de son compte crédit mutuel et ne recevoir qu’un compte Orange Money et pouvoir enfin réaliser ses opérations.

Ceci va permettre à nos clients d’accéder à leur économie plus facilement et d’épargner plus facilement, ce qui va contribuer au développement économique du Sénégal.