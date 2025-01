Lancement de la coopérative sénégal ça kanam : Un projet pour le développement agricole et économique durable du Sénégal

La coopérative a pour objectif central de contribuer à la souveraineté alimentaire en transformant les productions agricoles locales, mais aussi de réduire les pertes post-récolte grâce à des infrastructures adaptées, telles que des magasins et des silos. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d'inclure des mécanismes de financement innovants pour améliorer l'autonomie financière des membres, tout en soutenant les pratiques agroécologiques pour protéger l'environnement et restaurer les sols dégradés. En outre, la coopérative entend devenir une plateforme incontournable pour amplifier la voix des producteurs locaux, stimuler une économie locale inclusive et servir d'incubateur pour des initiatives innovantes.







Parmi les principaux enjeux abordés lors de cette Assemblée générale, on trouve la gestion de l'eau, un défi crucial dans un pays où les ressources hydriques sont limitées, ainsi que la lutte contre l'exode rural, en offrant des opportunités économiques locales. Les participants ont également souligné l'importance de l'adaptation aux changements climatiques et de la gestion des ressources naturelles, en particulier face à la désertification croissante dans certaines zones du pays. Enfin, la coopérative s'engage à promouvoir des pratiques de gouvernance transparente, équitable et responsable, en veillant à ce que les petits producteurs, les femmes et les jeunes bénéficient d'une attention particulière dans toutes les initiatives entreprises.