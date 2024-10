Lancement de la coalition Sàm Sa Kàddu: Barthélémy Dias et Cie démontent les arguments « d’un pouvoir qui se dédit » et décline son programme

Les leaders de la coalition « Sam Sa Kaddù » se sont réunis ce vendredi pour exprimer leur point de vue sur la situation politique nationale. Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Bougane Gueye Dany, Papa Djibril Fall, Déthié Fall, le PUR avec Cheikh Tidiane Youm, ont officiellement lancé la coalition Sàm Sa Kàddu pour les élections législatives du 17 novembre 2024. C’est le président du mouvement AGIR qui a pris en premier la parole, en tant que porte-parole de la coalition pour une déclaration de la conférence des leaders de Sàm Sa Kàddu. La coalition estime que le Sénégal est à un tournant décisif de la vie politique et institutionnelle au Sénégal. « Une assemblée avec une opposition qui sera une force de propositions est plus que jamais nécessaire ». Pour la Haute Cour de justice, Sàm Sa Kàddu considère que la loi a déjà réglé la question. « Nous comptons mettre dans le mois qui suit notre election à l’Assemblée nationale, cette installation de la Haute Cour de justice » a déclaré Thierno Bocoum.







La coalition s’engage fermement à introduire une proposition de loi d’abrogation de la loi d’amnistie. Le régime actuel s’est encore dédit en disant que l’Assemblée nationale ne doit pas voir une opposition forte qui ne laisse aucune chance au pouvoir. Nous allons faire des propositions de loi allant dans le sens des intérêts des populations. Ce qui est clair avec notre coalition, c’est que nous resterons une sentinelle et une force de proposition pour la reddition des comptes et de la redevabilité », a indiqué le porte-parole de la coalition Sàm Sa Kàddu. « Nos compatriotes qui tournent sous le poids des difficultés quotidiennes, résultats de l'avant-guerre et du populisme de ceux qui nous dirigent, ne pourront compter que sur des représentants dignes pour impulser une nouvelle dynamique et redresser une trajectoire qui nous conduit droit à l'espace », ont conclu les leaders de la coalition lancée.