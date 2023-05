Lancement Tecno Camon 20 : Encore des performances, effet Magic skin, live double face… L’esthétique et l’attractivité au rendez-vous

La grande famille Tecno, particulièrement la série CAMON s’agrandit. À la suite de grandes performances aperçues dernièrement sur le Camon 19, voici des exploits notés sur leur nouveau né, le Camon 20. La cérémonie de lancement officiel de ce produit Tecno s'est effectuée ce mercredi 10 mai, en présence d’acteurs et partenaires du groupe.



En effet, le responsable de la formation et spécialiste en spécification de produits, Mouhamadou Diattara, est revenu sur les spécificités de ce Camon 20.

"On a apporté des innovations majeures avec une qualité de coque qui est peut-être la première sur le marché, ici au Sénégal, je dirais même en Afrique. Mais aussi en termes de performance, nous avons apporté un produit avec 512 gigas de mémoire et une RAM extensible jusqu'à 16 gigas", a-t-il décrit.

Ce nouveau-né de la famille Tecno possède à l'avant et à l'arrière des appareils photo de 32 mégapixels pour le premier cité et 50 mégapixels pour l'autre. L'autre particularité de ce smartphone est la possibilité pour tout un chacun d'utiliser les caméras avant et arrière simultanément lors d'une prise de vue, poursuit-il.

En outre, la filiale sénégalaise a signé un accord avec l'opérateur téléphonique sénégalais Orange pour des avantages spéciaux aux futurs acheteurs de ce nouveau produit. "Par rapport au partenariat avec Orange, nous avons conclu avec eux que tous nos clients qui achètent le Camon 20 recevront 10 gigas de connexion haut débit, des appels illimités. Le tout est valable pour une période de 3 mois", nous explique Awa Gaye Dieng la chargée des relations publiques de Tecno.



Était aussi de la partie le célèbre animateur, influenceur et ambassadeur de la marque Tecno série Camon, Abba No Stress qui a profité de cette occasion pour renouveler son contrat avec Tecno.

"Je travaille avec Tecno depuis 2015. À l'époque, je n'étais qu'un prestataire et depuis 3 ans, je signe des contrats avec eux. Je suis fier et content de travailler avec eux, c'est un réel plaisir. Je mets au défi quiconque d'aller dans les 14 régions du Sénégal et de trouver une maison qui n'a pas en son sein le propriétaire d'un téléphone de marque Tecno", a avancé l’influenceur.