Lancement ‘’Setal Sunu Rew’’: « l’assainissement, l’hygiène et la propriété doivent être l’affaire de tous » (PR Bassirou D. Faye)

Le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé, ce 01 juin, au lancement officiel de la campagne de nettoiement ‘’Setal Sunu Rew’’. A Thiaroye où la cérémonie de démarrage de l’opération s’est tenue, le président de la république a invité les populations au changement de comportement.



« La mobilisation que j’ai vue partout au Sénégal est exceptionnelle. Elle rend compte chez le peuple sénégalais de l’adhésion à notre démarche de gouvernement basée sur la co-construction. On a appelé au Jubanti, au redressement. Cela veut dire que nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. L’assainissement doit être l’affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intégrer dans nos comportements au quotidien. Éviter de salir et quand nous constatons que c’est sale de systématique penser à nettoyer. Il y va de notre santé, il y va de notre bien-être. », a indiqué le M. Bassirou Faye. L’autorité a notamment insisté sur la responsabilité collective à maintenir le cadre de vie du sénégalais toujours propre.



« Je voudrais aussi remercier les écoles et les responsables de ces écoles qui ont mobilisé massivement les enfants pour qu'ils sortent. Le site où nous sommes est symbolique. Nous devons montrer notre détermination notre responsabilité collective dans l’entretien de ces sites-là qui sont quelquefois sensibles, au regard de la trajectoire de l'eau, au regard des irrigations et de leurs conséquences. A travers ce symbole, nous appelons les sénégalais, partout où qu'ils sont, qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le vivre ensemble (…) Quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte, on verrait très rapidement les conséquences», a déclaré Bassirou Diomaye Faye qui a plaidé la poursuite de l’initiative partout à travers le territoire national.



« Je voudrais continuer à appeler les sénégalais à ne pas faire de cette journée une journée circonstancielle. C’est un défi permanent. C’est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN collective et nous devons tous où que nous soyons nous sentir concernés», a conclu le Chef de l’Etat.