Lamb : Update de Birame Gningue sur la santé de Modou Lô.

Modou Lô est depuis quelques semaines au Sénégal. Il est rentré de Turquie où il a passé quatre jours pour subir une opération à la suite de sa blessure qui a conduit à l’annulation de son combat contre Ama Baldé, initialement prévu le 13 mars dernier.



Le chef de file de Rock Énergie rentre au bercail au moment où les amateurs se demandent s’il affrontera le Pikinois avant la fin de la saison. C’est une possibilité, mais à une condition : Modou Lo devra d’abord présenter son certificat de guérison au plus tard fin avril.



Une source citée par L’Observateur, repris par Seneweb qui donne l’information, affirme que si l’actuel Roi des arènes satisfait à cette exigence, il pourra avoir l’autorisation d’affronter Ama Baldé entre juin et août 2022, dernière ligne droite de la saison de lutte.



Du côté de Rock Énergie, on refuse de se lancer dans les pronostics. « Ça va lui prendre trois mois avant de reprendre les entraînements. Après la période de rééducation, il doit revoir le médecin qui lui donnera l’autorisation de reprendre les entraînements », confie à L’Observateur le parrain du lutteur, Birane Gningue.



Ce dernier ajoute : « On ne peut pas être fixé tant que sa rééducation n’est pas finie. C’est quand le médecin dira que tout est ok, qu’il pourra reprendre les entraînements. Après, on verra avec le promoteur. Mais Modou Lô lui-même ne peut pas encore se prononcer sur une éventuelle date (pour affronter Ama Baldé). »