La réponse du ministre Moustapha Diop à Cheikh Abdou Mbacké : "On ne m'a jamais cité, ni épinglé dans un rapport!"

Touché par les déclarations de l'honorable député Cheikh Abdou Bara Mbacké, le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, Moustapha Diop, a tenu à apporter sa réplique.

Lors de sa prise de parole, il a laissé entendre qu'il n'a jamais fait un quelconque détournement. "On ne m'a jamais cité ni épinglé dans un rapport. Vous ne verrez jamais mon nom inscrit dans un rapport. On m'a confié des ressources publiques, c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'objet de contrôle. Pour ce qui s'est passé lors de l'avènement du Covid-19, le ministre des Finances a largement clarifié cette situation", lâchera le ministre face aux parlementaires qui examinaient le projet de budget de son département.