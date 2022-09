La région de Kaolack s'adjuge 05 places dans le nouveau gouvernement : Pape Malick Ndour et Mamadou Moustapha Ba récompensés.

Le président de la République n'a pas oublié la région de Kaolack dans l'attelage du nouveau gouvernement. En effet, deux ministres ont été reconduits à savoir Mariama Sarr (département de Kaolack), la nouvelle ministre de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion et Serigne Mbaye Thiam (département de Nioro).

Deux autres personnalités viennent de faire leur entrée dans cet attelage. Et il s’agit de Pape Malick Ndour (département de Guinguinéo) en tant que ministre de la jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi et de Mamadou Moustapha Bâ (département de Nioro), en qualité de ministre des Finances et du Budget. Ils sont deux cadres et deux personnalités politiques très engagées dans leurs localités pour avoir respectivement gagné leur département lors des 04 dernières élections et accompagné financièrement les différents comités électoraux à Nioro.

Le doyen Moustapha Niasse vient boucler la boucle pour avoir été nommé haut représentant du Président de la République...