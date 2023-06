La mission diplomatique au Sénégal se prononce sur les récentes violences: « c’est avec préoccupation que nous avons constaté cette dégradation de la vie socio-politique sénégalaise ces derniers jours »

Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur a réuni tous les membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, pour échanger sur les manifestations de ces derniers jours et de leurs répercussions sur les relations. Me Aïssata Tall Sall qui a d’ailleurs présenté « le livre sur les violences du 1er juin » a tendu l’oreille aux ambassadeurs et autres organisations et institutions internationales pour écouter leurs avis sur ces incidents.



Après le discours introductif de Me Aïssata Tall Sall, S.E. M Jean KOE NTONGA, ambassadeur du Cameroun et porte-parole du jour du corps diplomatique, a adressé ses mots de remerciement au ministère et à l’Etat du Sénégal .



Le corps diplomatique s’incline devant la mémoire des disparus et condamne les violences. En outre, il manifeste ses regrets de constater avec préoccupation la dégradation de la vie socio-politique sénégalaise qui a atteint son paroxysme ces derniers jours et menacé les rouages de la vie sociale et du développement économique ainsi que la stabilité du pays.



Il se félicite par ailleurs, du lancement du dialogue national et demeure convaincu que ce dialogue inclusif débouchera sur des décisions consensuelles pour la réconciliation, la poursuite des chantiers à travers le pays et la préparation d’élections pacifiques de février 2024.



Le corps diplomatique souhaite que le calme retrouvé et l’apaisement déjà perceptible permettent à tous de continuer à bénéficier de la généreuse hospitalité et de la sollicitude que les autorités ont toujours faites aux missions diplomatiques et aux organisations internationales accréditées au Sénégal.