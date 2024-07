« La corruption, l’arrogance et cette guerre impitoyable » des soutiens de Macky : Les révélations de Mamour Cissé…

« Rendre compte et rendre justice au peuple sénégalais » ! C’est la pensée émise par le secrétaire général du Psd/Jant Bi, Mamour Cissé qui s’est exprimé au micro de Dakaractu lors d’un entretien ce mercredi. C’est du devoir des nouvelles autorités de faire l’Etat des lieux de toutes les malversations de ses acteurs qui étaient avec Macky Sall et qui étaient « d’une arrogance rare » pour ne pas dire inexistante. « Ils étaient déconnectés des réalités que les sénégalais vivaient. Quand on voit ce qui s’est passé avec la covid-19 et tout le bruit autour du sujet, il est alors nécessaire que la population puisse savoir ce qui s’est réellement passé » a martelé Mamour Cissé. Dans cette même perspective, l’acteur politique estime que l’opposition doit, pour continuer à exister, réfléchir à un programme commun et oublier les egos.