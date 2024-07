«La confédération des pays de l’AES n’est pas une référence pour Diomaye » ( Mamour Cissé, PSD/Jant Bi)

D’après le secrétaire général du parti social démocrate / Jant Bi, « la nomination du professeur Abdoulaye Bathily en tant que conseiller du président de la république notamment sur la question sous régionale avec l’alliance des États du Sahel et la CEDEAO, n’est que pure perte ». D’après Mamour Cissé qui s’exprimait à nos micro lors d’un entretien, il suffit juste de se concentrer sur le cas du Mali. Depuis l’arrivée de Assimi Goïta, le pays est asphyxié. Les hôtels sont en train de fermer, l’électricité devient une denrée rare. « Le Mali n’est pas une référence pour le Sénégal encore moins les deux autres pays comme le Burkina et le Niger. Ici, nous avons un président élu démocratiquement et qui suscite de l'espoir. Nous ne pouvons pas prendre comme référence ces pays dont les dirigeants sont attendus au niveau des frontières » indique le président du Pds/ Jant Bi.