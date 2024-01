« La candidature à l’élection présidentielle en Afrique », le nouveau livre analytique de El Hadji Omar Diop qui fustige les règles de la démocratie sénégalaise

C’est avec perspicacité que Docteur El hadji Omar Diop l’enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Directeur de l'observatoire de la vie institutionnelle et politique en Afrique (OVIPA), le sieur El Hadji Omar Diop a tiré au clair sur un ouvrage son analyse face à la candidature aux élections présidentielles.



Hier ce dernier a tenu une cérémonie pour présenter en public son dit livre intitulé ‘’La candidature à l’élection présidentielle en Afrique’’, un ouvrage de 403 pages et qui a été publié en 2022.



Dans cet ouvrage, l’auteur réfléchit davantage à la conception et à la pratique du pouvoir, lesquelles, à son avis, ont engendré la ‘’banalisation de la fonction présidentielle’’ dans le continent.



« Le constat est général, vous le voyez tous aujourd’hui le nombre excessif de candidats à la candidature à l’élection présidentielle ne decoule que de la banalisation de la fonction présidentielle », assure M. Diop.



D’autre part, El Hadji Oumar Diop a aussi évoqué le rôle et la responsabilité de l’opposition, dont il pensent qu’il peuvent fragiliser les institutions sur lesquelles la démocratie devrait s’appuyer pour gouverner notre pays un fois arrivés au pourvoir.