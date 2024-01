La Maison Hapsatousy et Greentech, en partenariat avec le PAVART s’associent pour mettre en valeur les produits locaux et la jeunesse

La maison Hapsatousy et Greentech Afrique en partenariat avec le programme d’appui à la valorisation des ressources territoriales (PAVART) ont entamé leur activité, ce jeudi 25 janvier 2024 pour promouvoir l'industrialisation tout en valorisant les ressources territoriales et la jeunesse du pays pour un développement durable.



Cet événement qui avait réuni plusieurs jeunes, a permis de mettre en valeur les installations et les projets de greentech Afrique, Maison Hapsatousy et le PAVART.



Ainsi, cette collaboration vise à mettre en avant les produits locaux, mais aussi à permettre à la jeunesse du pays de profiter des emplois générés par ce secteur. À cet effet, grâce à l’ambassadrice du PARVART, madame Hapsatou Sy, une usine et des ateliers ont été mis sur pied par Greentech Afrique (l’un des leaders mondiaux de la biotechnologie et de l’agroalimentaire) ou plus de 100 jeunes se font former et travaillent sur une superficie de 2000 mètres carrés...