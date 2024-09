La Douane aux trousses de Gorasia Hitesh / Le DG de Senegindia sommé de payer 17 milliards suite à des importations de marchandises prohibées.

Le directeur général de la société Senegindia SA est dans de beaux draps. Monsieur Gorosia Gopal HITESH, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est en conflit avec la douane sénégalaise qui lui réclame la somme de 17 milliards de FCFA. En effet, il est reproché à la société Senegindia SA, représentée par monsieur Gorosia HITESH, d'avoir importé sans déclaration, des marchandises prohibées consécutives à des détournements de destination privilégiée de marchandises sous sujétion douanière.



Faisant l'objet de ciblage aux fins de vérification générale de ses opérations commerciales, l'examen approfondi des documents commerciaux, comptables, bancaires et douaniers de la période de 2019 à 2023 a permis de constater que du matériel sous sujétion douanière importé, a fait l'objet de cessions irrégulières à des entreprises tierces. Sur ces entrefaites, interpellés, les responsables des services ont contesté les déclarations du service (DED) au motif qu'ils ont reçu l'autorisation du ministre chargé des Finances pour effectuer les transferts.



D'après les informations de DakarActu et ConfidentelDakar, le détournement de destination porte sur des marchandises sous sujétion douanière d'un montant de 13 milliards de FCFA.



Ainsi, la valeur litigieuse sur laquelle porte l'infraction est estimée à treize milliards trois soixante-sept millions sept cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit (13 367 759 988) francs CFA, s'y ajoutent des droits éludés évalués à trois milliards huit cent quarante-sept millions deux cent quarante-et-un mille trois cent vingt-quatre (3 847 241 324) francs CFA.



Constatant toutes ses infractions, sous procès-verbal le 24 août 2024, le directeur général de Senegindia SA, GORASIA HITESH, est appelé à comparaître dans les délais prévus par la loi, à défaut d'un règlement administratif, devant le Tribunal de grande instance de Dakar, pour s'entendre condamner aux pénalités suivantes : Une confiscation de l'équivalent de l'objet de fraude, soit un montant de dix-sept milliards deux cent quinze millions mille trois cent douze (17 215 001 312) francs CFA, le paiement d'une amende égale au montant de la valeur des objets confisqués, soit la somme de dix-sept milliards deux cent quinze millions mille trois cent douze (17 215 001 312) francs CFA et une peine d'emprisonnement de (06) mois à cinq (05) ans.