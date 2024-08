La Controverse Vody : Du challenge viral aux problèmes de sécurité et de réglementation

En somme, la montée en puissance de la boisson Vody au Sénégal met en lumière des problématiques de contrôle, de régulation et d'éducation. Les autorités doivent renforcer leurs efforts pour assurer la sécurité publique, tandis que les parents et la communauté doivent s'engager davantage dans l'éducation et la prévention des comportements à risque.

Depuis trois mois, la boisson Vody connaît un succès fulgurant au Sénégal, en particulier dans la banlieue dakaroise. Ce produit, pourtant présent depuis plus de deux ans, peinait à se vendre jusqu'à ce qu'un jeune sénégalais lance un défi viral sur les réseaux sociaux. Ce challenge a non seulement incité les jeunes à chanter mais aussi à tester cette boisson, entraînant une explosion de sa popularité.Un stock épuisé à Grand YoffÀ Grand Yoff, comme dans beaucoup d'autres quartiers, les stocks de Vody sont en rupture. Cinq à six vendeurs de bar d'alcool interrogés confirment cette pénurie. David, un utilisateur de la boisson, met en garde contre les dangers associés à une consommation non maîtrisée. Les questions se posent alors sur la manière dont un produit potentiellement dangereux a pu pénétrer le marché sénégalais.Contrôle et réglementation : Une enquête dévoiléeLe chef de la division Consommations et Sécurité, M. Bakary Ndiaye, a expliqué que la boisson Vody est entrée dans le pays sous le contrôle de son service. Initialement, le produit était déclaré comme une vodka mixte avec 5,9 % d'alcool. Cependant, après deux ans, le commerçant a commencé à mélanger ce produit avec une vodka ayant 18 % d'alcool, ce qui n'était pas autorisé. Suite à cette découverte, les services de contrôle ont bloqué le fournisseur et intensifié les vérifications sur le terrain.Les risques et abus : Un phénomène alarmantLa situation est exacerbée par le fait que certains jeunes mélangent Vody avec d'autres excitants, ce qui augmente les risques pour leur santé. Maurice, un observateur, note que ce mélange est utilisé pour améliorer les performances ou prolonger l'excitation, une pratique dangereuse selon le nutritionniste et coach en santé, le Dr Kéba Tamba. Il avertit sur les nombreux inconvénients pour la santé associés à ces comportements.La réglementation et les responsabilitésSelon M. Bakary, Vody doit être vendu exclusivement dans les grandes surfaces et les bars d'alcool. Les petites boutiques du quartier ne sont pas autorisées à le vendre et seront sanctionnées si elles contreviennent à cette règle.L'appel à une éducation renforcéeSi l'État porte une part de responsabilité, Père Carlos, un résident de Grand Yoff, estime que les parents jouent un rôle crucial dans cette crise. Il déplore que peu d'entre eux consacrent suffisamment de temps à l'éducation de leurs enfants, ce qui contribue à l'ignorance des risques liés à ce type de produit.