La Coalition Benno Bokk Yaakaar défend douze ans de Gouvernance sous Macky Sall avec un Livre-Blanc

Ce jeudi, la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a présenté un ouvrage rétrospectif sur les douze années de présidence de Macky Sall. Le livre-blanc, qui se veut un bilan exhaustif, met en lumière les réalisations majeures accomplies sous ce régime, soulignant l’impact de ces actions sur divers secteurs vitaux du Sénégal.



Me Sidiki Kaba, ancien premier ministre et membre de la coalition, lors de cette présentation, a qualifié ces douze années de « travail colossal » sous la conduite d’un « homme d’État aux qualités exceptionnelles ». Face à la presse, il a précisé que ce document s'appuie sur des chiffres et données irréfutables pour illustrer les avancées réalisées, en particulier dans les zones rurales, qui ont été au cœur des priorités de BBY.



« Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes sortes d’attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées çà et là », a déclaré Me Sidiki Kaba. Selon lui, la coalition a opté pour une approche non-polémique, préférant un argumentaire basé sur des faits concrets, afin de contrer les critiques émises contre la gestion de Macky Sall.



Ce livre-blanc, transmis en avril 2024, vise ainsi à offrir une photographie fidèle de la situation socio-économique et des transformations opérées durant les deux mandats du président Sall. En adoptant un ton mesuré et en s’appuyant sur des données tangibles, BBY entend répondre aux critiques tout en laissant un document de référence pour les observateurs et historiens.



Cette initiative survient dans un contexte où la gouvernance de Macky Sall continue de susciter des débats intenses, entre ses partisans qui saluent ses réalisations et ses détracteurs qui dénoncent certaines dérives. Le livre-blanc de BBY se positionne donc comme une pièce maîtresse dans la défense du bilan de Macky Sall, à l’heure où le Sénégal se prépare pour une nouvelle ère politique.