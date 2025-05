La CBAO multiplie ses agences sur le territoire national et réaffirme son ambition de se positionner comme un partenaire financier de référence

La CBAO, acteur majeur du secteur bancaire en Afrique de l'Ouest, poursuit son expansion avec l'inauguration de nouvelles agences stratégiquement implantées dans plusieurs localités. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de sa mission d'accompagnement de l'inclusion financière et de la modernisation des services bancaires dans la sous-région.







Les cérémonies d'inauguration se sont tenues dans les localités de Kédougou, Bignona et Dakar, en présence de représentants de la CBAO, d'autorités locales, de partenaires, ainsi que de nombreux clients. Ces nouvelles agences offrent un cadre moderne, digitalisé, et accessible, permettant un meilleur accompagnement des clients particuliers et professionnels.







Agence Privilège CBAO Birago Diop : un cadre dédié à la clientèle Privilège avec un environnement moderne, raffiné et un accompagnement sur mesure.







Le Centre entreprise totalement rénovée est dédiée spécifiquement aux entreprises. Cette agence offre un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, avec des services de financement, de gestion de trésorerie, et de conseil stratégique.







Impact pour les clients et les communautés







L'extension du réseau d'agences de la CBAO marque une volonté de renforcer la proximité avec ses clients tout en favorisant l'accès aux services financiers pour tous. Les nouvelles infrastructures intègrent des services digitaux de dernière génération, facilitant ainsi les opérations bancaires courantes, le conseil personnalisé, ainsi que l'accès au crédit pour les particuliers, les TPE et les PME. Ces agences viennent également soutenir le développement économique local, en facilitant l'investissement et en stimulant les transactions commerciales dans leurs zones d'implantation.







À travers ce renforcement de son réseau d'agences, CBAO réaffirme son ambition de se positionner comme un partenaire financier de référence, engagé dans le soutien de l'économie régionale. Cette expansion s'accompagne de nouvelles offres adaptées aux besoins évolutifs de sa clientèle, ainsi que de solutions digitales toujours plus performantes pour fluidifier l'expérience bancaire.







Rachid El Bouzidi, Directeur Général de CBAO, dira à ce propos : « l'ouverture de ces nouvelles agences s'inscrit dans notre stratégie de proximité et d'inclusion financière. Nous souhaitons accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets tout en renforçant notre présence sur le territoire. »