L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard

L'OM a battu Lorient 4-0 vendredi au Stade Vélodrome en ouverture de la 4e journée de L1 et s'est ainsi rassuré avant d'aller affronter le Real Madrid mardi en Ligue des champions puis de recevoir le Paris SG dimanche.



Pour son premier match avec l'OM, ​​le défenseur des Bleus Benjamin Pavard a inscrit le but du 2-0 d'un beau coup de tête. Les autres buts marseillais ont été inscrits par Mason Greenwood sur penalty, Angel Gomes et Nayef Aguerd. L'OM remonte provisoirement à la 4e place du championnat.

