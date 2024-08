L'avis du Cadastre favorable à Adama Faye, ses proches parlent d'acharnement

Du nouveau dans le dossier Adama Faye. Selon nos informations, les services du Cadastre interrogés sur la situation du terrain en question ont bien indiqué que ledit terrain appartient bien à Adama Faye. Il s'agit d'une parcelle de 4833 m2 avec titre foncier numèro: 5.334/NGA appartenant à la société dénommée <Compagnie Des Infrastructures Africaines: CIA.SA appartenant au sieur Adama Faye

C'est donc un titre privé et une vente par Notaire avec un état des droits réels à son nom et qu'il ne s'agissait pas d'un titre appartenant à l'État. La vente est bien passée par un office notarial et que les deux parties avaient convenu d'un versement de 418 millions comme acompte et que le reste devrait être payé après l'obtention du permis de lotissement. L'entourage d'Adama Faye s'interroge qu'une affaire civile puisse aboutir devant la gendarmerie. Le plaignant qui a toujours entretenu de bonnes relations avec Adama Faye a subitement réclamé son dû, selon l'entourage de Faye. Qui parle d'un acharnement. Après plusieurs heures d'interrogatoire, le parquet a décidé de le placer en position de garde à vue.