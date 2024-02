L'ancien maire du Rewmi à Thiès-Est, Pape Bassirou Diop tourne le dos à Idy pour soutenir Amadou Bâ avec Abdoulaye Dièye

Pendant plusieurs années, le parti Rewmi d'Idrissa Seck a régné en maître dans la cité du rail. Lors des dernières élections locales de 2022, le leader des Oranges qui avait rejoint les rangs des marron-beiges a perdu son bureau de vote. Entre tant, beaucoup de défections ont été notées dans les rangs du parti Rewmi. Beaucoup d'entre eux ont répondu à la main tendue du président du mouvement "Siggi Jotna "/BBY, Abdoulaye Dièye. La liste continue de s'agrandir avec le ralliement dans "Siggi Jotna"/BBY de Pape Bassirou Diop, ancien maire de Thiès-Est, responsable du Parti Rewmi en charge de la Diaspora, mandataire et coordonnateur dudit parti dans à Thiès Est pour soutenir la candidature Amadou Bâ. Le manque de considération est l'une des causes principales qui ont poussé Pape Bassirou Diop à quitter le Rewmi son désormais ex parti pour le compte de la coalition BBY avec le leader de "Siggi Jotna ". "En tant que grand responsable dans le parti Rewmi, je suis resté pendant longtemps dans mon coin, depuis les élections locales sans être informé de ce qui se passe dans mon ex parti. Je n'entends plus Idrissa Seck. À quelques jours de la présidentielle, je n'ai aucun retour venant du parti Rewmi", a lâché Pape Bassirou Diop. Qui a tout bonnement décidé de tourner la page avec son ex mentor Idrissa Seck pour rallier le camp de la mouvance présidentielle derrière le leader de "Siggi Jotna/BBY " . "Abdoulaye Dièye m'a toujours montré respect et considération. C'est pourquoi, j'ai répondu favorablement à son appel", a-t-il témoigné. Prenant la parole, Abdoulaye Dièye a magnifié cette décision de l'ancien militant de Rewmi. Selon lui," cette marque de confiance constitue une valeur ajoutée très importante pour cette échéance du 25 février 2024". Le leader de "Siggi Jotna "/ BBY a offert un billet pour la Mecque à Pape Bassirou Diop. Aussi, Il a décidé de ne ménager aucun effort dans le cadre de la massification de la coalition BBY sur demande du Président Macky Sall et du candidat Amadou Bâ pour gagner cette présidentielle 2024.