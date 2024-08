L'ambassade du Pakistan au Sénégal célèbre la fête nationale

Le Pakistan a célébré sa fête d'indépendance avec la communauté établie au Sénégal, ce mercredi 14 Août 2024. Marquant le 77ème anniversaire de l’indépendance de leur pays, ses derniers se sont réunis dans leur locaux pour fêter cet évènement avec leurs compatriotes.



A l’entame de la cérémonie, le peuple pakistanais a procédé à la levée des couleurs de leur drapeau pour permettre à tous ceux qui sont venus de se réunir autour du symbole républicain. L’ambassadrice du Pakistan, Sayma Sayed, s’est réjouie d’assister à cet évènement qui parallèlement contribue à consolider le contact avec son peuple et le Sénégal. Sur cette lancée, elle annonce que des activités ont été organisées au monument de la renaissance africaine afin de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays. D’ailleurs, beaucoup d’autorités sénégalaises ont répondu présent à cette fête où le Sénégal et le Pakistan ont beaucoup échangé sur des relations diplomatiques.



Sayma Sayed a beaucoup apprécié la connexion entre les deux pays. Dans ce sillage, elle envisage d’organiser d’autres activités pour plus de renforcement entre le peuple pakistanais et le peuple Sénégal. Ceci dans le but d’améliorer la coopération entre les deux pays.



Dieynaba Agne