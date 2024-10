L'agenda très chargé du Président Macky Sall

Selon la revue "ConfidentelDakar" lue par DakarActu, l'ancien président de la République ne chôme pas. Lundi et mardi passés, il était en Allemagne pour participer à un forum avant de se mettre en retrait de son poste des 4 P. Arrivé à Paris, il a pris ses quartiers à Bristol avec un agenda marqué par des rencontres et des audiences. Vendredi matin, il a quitté Paris pour Dubaï où il était le guest star de la retraite de la Badea. Et ce lundi matin, il était invité au nouveau Forum à Londres. S'il s'est bien reposé après son départ du pouvoir, il a bien repris son rythme d'ancien chef d'État en faisant 4 pays en moins d'une semaine. Si le nouveau régime le prive de ses droits d'ancien chef d'État, Sall, droit dans ses bottes, mène sa nouvelle vie tranquille et est reçu avec le tapis rouge partout.