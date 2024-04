L'Ukraine voit se rapprocher l'aide américaine, mais au prix d'un retard coûteux

Après plusieurs mois de blocage, la Chambre américaine des représentants a finalement adopté samedi un grand plan d'aide à l'Ukraine, mais sur le champ de bataille ce retard aura coûté à Kiev plusieurs revers militaires face à l'armée russe.



Principal soutien militaire de l'Ukraine, les Etats-Unis n'avaient pas adopté de grande enveloppe pour leur allié depuis près d'un an et demi, principalement en raison du blocage d'une frange des républicains au Congrès.



Ce retard s'est notamment traduit par un manque d'obus d'artillerie, essentiels face aux troupes russes plus nombreuses et mieux armées.



"Nous voyons déjà les choses sur le terrain commencer à changer un peu (...) en faveur de la Russie. Nous les voyons faire des gains croissants, nous voyons les Ukrainiens avoir du mal à tenir leurs positions", a déclaré récemment le ministre américain de la Défense Lloyd Austin.



Le délai dans l'approbation de nouveaux fonds a également permis au président russe Vladimir Poutine de tenter d'"exploiter cette période de doute sur la détermination américaine", a-t-il ajouté.



- "Absolument essentielle"-

Après des mois de tergiversations, une majorité d'élus de la Chambre des représentants a fini par soutenir une enveloppe de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, qui devrait être rapidement approuvée par le Sénat.



Le Pentagone a dit qu'il agirait promptement pour envoyer cette aide si elle était approuvée par le Congrès.



"Nous sommes prêts à répondre rapidement avec un ensemble d'aides", qui inclurait probablement "des éléments tels que des capacités de défense aérienne et d'artillerie", a déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder.



Pour Mark Cancian, du Centre des études internationales et stratégiques, l'adoption d'une nouvelle aide militaire "est absolument essentielle pour la poursuite de la résistance ukrainienne".



A cause du retard américain, "l'Ukraine a perdu du terriroire, subi plus de pertes humaines et été moins capable de repousser les attaques aériennes", a-t-il dit, notant que cela avait "sûrement encouragé Poutine à croire qu'il pouvait résister plus longtemps que l'Occident dans une longue guerre".



Pour Ann Dailey, chercheuse à la RAND Corporation, l'Ukraine est "sur la défensive" sur le champ de bataille.



"Ils sont désespérément à court d'obus d'artillerie de calibre 155 mm. Et ont des difficultés avec la défense aérienne".



- "Des décisions intenables" -

"Si l'ennemi vous tire dessus avec son artillerie (...) et que vous n'avez pas suffisamment d'obus pour contrer, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de rester en position de défense. Vous allez probablement devoir vous déplacer", poursuit Ann Dailey, ajoutant que cela s'était produit lors de la prise d'Avdiïvka par les Russes en février.



Quant à la défense aérienne, les difficultés forcent l'Ukraine "à prendre des décisions intenables, soit maintenir et protéger la ligne de front pour éviter une avancée russe, soit protéger les civils et les industries".



L'aide supplémentaire permettra aux Etats-Unis de tenir leur promesse répétée de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", et des responsables américains, à commencer par Joe Biden, assurent que cela bénéficiera en outre à l'industrie américaine.



Le président a réitéré son appui à l'aide à l'Ukraine dans les colonnes du Wall Street Journal, assurant qu'adopter la loi permettrait d'investir "dans l'industrie américaine, en achetant des produits américains fabriqués par des travailleurs américains, et en soutenant l'emploi dans presque 40 Etats et en renforçant notre sécurité nationale".



Cette aide permet aussi d'affaiblir la Russie, --considérée par les Etats-Unis comme une "grave menace"-- "sans mettre en danger des soldats américains et à un coût bien moindre que si des forces américaines étaient engagées", estime Mark Cancian.