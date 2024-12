L’ITF déclare la guerre à la pêche Illicite : Une coalition mondiale pour sauver les océans et les travailleurs

Lors du 46e congrès mondial de la Fédération Internationale des Ouvriers du Transport (ITF), un sujet brûlant a été mis en lumière : la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Bayla Sow, secrétaire régional adjoint de l'ITF, a souligné l'importance cruciale de cette cause pour la durabilité des ressources maritimes mondiales et des communautés de pêcheurs. L’ITF, qui regroupe plus de 740 syndicats dans 150 pays et représente plus de 18 millions de travailleurs, a décidé de consacrer un panel spécial à ce fléau au cœur de son atelier d’évaluation à Dakar. L’objectif est clair : sensibiliser et renforcer la voix des acteurs de la société civile dans la lutte contre la pêche INN, tout en exigeant des mesures concrètes pour protéger les ressources et garantir la justice sociale pour les travailleurs du secteur.



Dans une région où la pêche artisanale et industrielle représente une source vitale de revenus et de nourriture, la pêche INN menace gravement la sécurité des écosystèmes marins et les économies locales. Le secteur, déjà fragilisé par des pratiques non durables et des conditions de travail précaires, fait face à l’érosion de ses ressources. "Nous devons créer une coalition internationale pour imposer une véritable prise en compte des impacts de la pêche illicite sur l’environnement et les droits des travailleurs", a insisté Bayla Sow. En s’associant à des partenaires comme la FAO et divers syndicats de pêcheurs, l’ITF cherche à élargir le combat contre ce phénomène global et à renforcer la coopération internationale pour un secteur de la pêche plus transparent et plus responsable.



Les discussions à Dakar ont permis d'élargir le dialogue autour de la nécessité de renforcer la transparence des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans le secteur maritime. Les participants ont également abordé les défis liés à l’évolution technologique dans le secteur du transport et de la pêche, avec un appel à une législation plus stricte et à des mécanismes de contrôle rigoureux. L’ITF, avec le soutien de ses partenaires, entend continuer à défendre les droits des travailleurs du secteur des transports et de la pêche, tout en prenant des mesures pour assurer un avenir plus juste et équitable. Le combat contre la pêche INN est désormais une priorité absolue dans l’agenda de l’ITF pour 2025 et au-delà.