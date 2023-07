Koungheul/ Remobilisation de sa base politique: " Socé Diop Dione, un soutien de taille pour le prochain candidat du président Macky Sall"

La responsable politique du Bambouck de la majorité présidentielle, par ailleurs présidente du conseil départemental, Socé Diop Dione, a fait face à la presse hier à Koungheul.

Une conférence de presse à l'allure d'une véritable démonstration de force. Militants et militantes s'étaient massivement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à leur ténor.

La rencontre était non seulement une occasion de remobiliser la base politique, mais également de se prononcer sur l'actualité politique au Sénégal. Socé Diop Dione et Cie ont tenu à adresser leurs vives félicitations au Président Macky Sall par rapport à sa décision de ne pas participer à la prochaine présidentielle avant de magnifier ses réalisations dans tout le Sénégal, notamment dans la région de Kaffrine. " Le Sénégal reste une vitrine de la démocratie...Il a montré à la face du monde qu'il est un homme d'État au sens le plus noble du terme", a indiqué celle que les femmes de Koungheul appellent " la lionne du Bambouck".

" Je tiens à déclarer solennellement et publiquement que j'adhère entièrement et totalement à la volonté du président de la République Macky Sall et je validerai sans retenue le candidat qu'il choisira pour lui succéder mais aussi et surtout je serai à sa disposition jusqu'à la victoire finale. J'invite les militants de l'Apr et de Benno Bokk Yakaar à me suivre et à m'accompagner dans cette dynamique", a-t-elle ajouté.

Selon ses militantes et militants, Socé Diop Dione demeure ainsi " un soutien de taille pour le prochain candidat du président Macky Sall dans le département de Koungheul ".