Koungheul : 21 tests revenus négatifs... 53 prélèvements en cours de traitement.

On les attendait depuis ce matin et les résultats sont finalement tombés cet après-midi. Selon le district sanitaire de Koungheul, parmi les prélèvements qui étaient envoyés, 21 sont revenus ce lundi négatifs. Au total, 53 autres prélèvements sont en cours de traitement.



À signaler que les deux cas positifs de koungheul, sont tous les deux asymptomatiques. De leur côté, les responsables sanitaires appellent la population à la sérénité et au respect des règles édictées...