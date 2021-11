Kolda / Précarité sociale : Papa Amadou Sarr lance le nano-crédit de la DER/FJ

En l'absence du maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, empêché, le ministre délégué de la DER/FJ Papa Amadou Sarr, en tournée dans le sud du Sénégal, a procédé à l'inauguration du point Nano-crédit de la DER.



Une occasion privilégiée pour lui de revenir sur les tenants et les aboutissants de ce programme destiné au financement rapide et allégé des femmes et des jeunes (50.000 à 300.000 FCFA) et donc à lutter contre la précarité sociale dans cette région.



À ce propos, le ministre d'attirer l'attention sur le fait que sur les 3,7 milliards FCFA investis par la DER, à Kolda, les 75% ont profité aux femmes. Une manière de souligner leur engagement et ainsi les accompagner un peu plus dans la réalisation de leurs projets liés entre autres, à l'agriculture, la pêche, la transformation des produits locaux, l'artisanat...