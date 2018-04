Kiné Lam justifie son soutien à Macky Sall : « Weddi guis bokou tha »

Ce samedi a été lancé à Dakar le mouvement « Liggey Sénégal Am Ndam pour la réélection du président Macky Sall » de Mme Kiné Lam, qui effectue ainsi son baptême du feu en politique.



D’emblée, elle se laisse convaincre que le leader de l’Alliance pour la République « amorce sa marche victorieuse » vers la présidentielle de 2019. « Je remercie le chef de l’Etat pour ses réalisations comme Ila Touba », se félicite la grande vedette de la musique sénégalaise, en présence de Ndèye Sali Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre et de plusieurs personnalités dont El Hadj Mansour Mbaye.



« Weddi guis bokou tha », justifiera-t-elle avant de préciser : « Je n’ai jamais fait de politique jusqu’ici alors que j’étais là sous Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Si je m’engage avec Macky Sall, c’est grâce à Dr Cheikh Kanté ».







« Vous êtes mon interprète auprès du président Macky Sall», balancera-t-elle à l’endroit de l’ex-directeur général du Port autonome de Dakar.



Parant de vertus le président de la République, Kiné Lam saluera « un homme de droiture, de vision et de mesure, dont la stature intellectuelle et politique a fini de faire l’unanimité partout à travers le monde ».



De l’avis de cette diva de la musique sénégalaise, « cette mobilisation forte de 7000 âmes est la preuve que le président Macky Sall est dans le cœur des Sénégalais ».



Pour finir, elle a lancé un appel à l’unité, conformément à « la volonté du président Macky Sall ».