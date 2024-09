Khaly Diallo, député opposant mauritanien : « La Mauritanie n’est pas un pays de droit! »

Le parlementaire Khaly Diallo a dénoncé les cas de décès de jeunes enregistrés en Mauritanie. Face à cette situation, beaucoup d’influenceurs et activistes ont quitté le pays pour chercher l’asile politique. « Dans ce studio je suis venu avec deux jeunes influenceurs activistes qui montraient les tares du régime. Ils ont été recherchés par la police et étaient obligés de se réfugier au Sénégal parce que leurs vies étaient en danger », regrette le député en vacances parlementaires au Sénégal.





Poursuivant son propos, il souligne avec regret que « la Mauritanie n’est pas un pays de droit. Beaucoup de jeunes ont été tués dans des commissariats injustement. L’État a fabriqué des pièces pour protéger les policiers. Un pays se construit par la justice, la transparence et la dignité humaine. Ils n’ont aucun état d’âme pour respecter l’humain », déplore le parlementaire.