Khalifa Sall au président de la République : « Nous devons débattre de la question du 3e mandat… C’est pas nouveau! »

Le président du parti Taxawu Sénégal a parlé pour le compte de ses camarades. Ce sont des précisions qui ont été d’abord apportées par Khalifa Sall : « Je suis membre du F24, de Yewwi Askan Wi et pourtant je suis à ce dialogue. Je le fais pour le Sénégal, car dans ce pays on doit discuter de tout. »

Selon Khalifa Sall, sa présence au palais de la république est motivée par la nécessité de trouver des solutions qui réconfortent les Sénégalais.

Par ailleurs, le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi invite le président Macky Sall à s’interroger sur l’absence dune bonne partie de l’opposition. « Pourquoi la défiance, pourquoi le doute… Il n'y a aucun sujet nouveau. Nous avions toujours été favorable au dialogue. Mais il faut bien comprendre cette bonne partie de l’opposition qui s’est abstenue à ce dialogue », souligne Khalifa Sall. À en croire le leader de Taxawu Dakar, les arrestations, la question du troisième mandat et l’organisation d’élections constituent des sujets à débattre au cours de ce dialogue durant lequel, des résultats sont attendus pour enfin décrisper l’atmosphère politique tendue...