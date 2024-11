Keur Socé (Kaolack) : Rokhy Ndiaye invite les populations à retirer leurs cartes et participer à la libération du peuple en votant pour la liste Pastef

Dans le cadre de sa caravane de sensibilisation pour la liste de Pastef, la députée Rokhy Ndiaye s’est rendue dans la commune de Keur Socé (Kaolack) pour rencontrer les populations. Rokhy Ndiaye a sollicité un vote en masse des populations pour une victoire éclatante de la liste de Pastef au soir du 17 novembre. Elle a également invité les jeunes militants et les femmes à sensibiliser leurs proches et les populations dans les maisons, au marché et les places publiques sur le spécimen de Pastef et l’importance de voter la liste des Patriotes pour le développement de Kaolack. « J’invite les populations à se rapprocher des préfectures, de retirer leur cartes d’électeur et de jouer leur partition pour la libération du peuple au soir du 17 novembre avec une majorité écrasante à l’assemblée nationale », a-t-elle lancé.