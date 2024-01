Keur Maba/ Inauguration du CEM de Ndiayènne Poste: Le PM salue les mesures prises pour mettre les élèves dans de bonnes conditions d'études

Après la piste de Wack-Ngouna- Vélingara Walo, le Premier ministre Amadou Bâ a inauguré hier le CEM de Ndiayènne Poste, dans la commune de Keur Maba( département de Nioro).



Ledit projet, d'après le Programme d'urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers( PUMA), " concerne le CEM de Ndiayènne Poste, mais aussi les infrastructures scolaires du Lycée de Keur Maba Diakhou. D’un coût global de 201 060 300 FCFA".



L'établissement scolaire est constitué de 5 salles de classe ordinaires, 1 bloc administratif, 1 Bloc d’hygiène filles, 1 Bloc d’hygiène Garçons, 1 loge gardien, un mur de clôture entre autres. " le branchement aux réseaux existants et raccordement divers, les fosses septiques et puisards, terrain de foot...".



Venu inaugurer ce joyau, le PM Amadou Bâ s'est félicité de la réalisation de cette infrastructure répondant ainsi aux normes et permettant aux potaches d'étudier dans de bonnes conditions...