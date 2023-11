Kédougou/Conseil Présidentiel : la DER pose la 1ere pierre d'une fabrique de glace d’un coût de 75 millions de FCFA

La délégation à l'entrepreneuriat rapide (DER) a posé la première pierre de la construction d'une fabrique de glace qui sera financée à hauteur de 75 millions de francs. La cérémonie a eu lieu en présence du maire de Kédougou, Ousmane Sylla, ce mardi 14 novembre 2023. Les membres du groupement de femmes bénéficiaire étaient toutes présentes à cette mémorable activité. Il faut rappeler que ce projet va générer 100 emplois directs et plusieurs autres emplois indirects.



Et ceci va sans doute soutenir des centaines d’autres femmes. Le maire Ousmane Sylla a remercié la déléguée générale de la DER pour sa promptitude et ses efforts consentis pour accompagner de nombreuses personnes à bénéficier des financements de son département à Kédougou et partout au Sénégal, cela signifiant qu'elle prête une attention particulière à la région. Il a ainsi exhorté les femmes à redoubler d'efforts pour réussir ce projet car ce sont des fonds remboursables et devront profiter à d'autres projets de la localité.



La déléguée générale, le docteur Mame Aby Sèye, a remercié le maire Ousmane Sylla qui a bien voulu mettre une assiette foncière à la disposition des femmes pour abriter le projet. Selon elle, cette fabrique de glace peut alimenter beaucoup de sous secteurs, tels la boulangerie, la pêche et bien d'autres secteurs. Elle donne rendez-vous dans six mois pour son inauguration...