Karaté / Championnat d’Afrique Tanger 2020 : Les « Lions » du karaté déjà d’attaque…

Déjà sur place, les 25 athlètes Sénégalais (8 en Kumité séniors hommes, 5 en Kumité séniors Dames, 4 en Kumité juniors hommes et 2 en Kumité juniors Dames.) À ceux-là s’ajoutent les 6 combattants (Toutes compétitions confondues) qui seront en lice pour le Kata. Une belle composition qui pourrait valoir au Sénégal quelques médailles. « La fédération sénégalaise vient d’atterrir à Tanger, où effectivement tout est en ordre. Les gosses sont en forme, ils sont arrivés aujourd’hui à Tanger, la compétition démarre ce vendredi 7 février avec les cadets, les juniors et les seniors… On est fin prêt pour pouvoir remporter un titre continental, l’objectif étant de ramener le Sénégal au plus niveau. » A-t-il expliqué à 48 heures de démarrage de ce championnat d’Afrique.

L’autre challenge de taille qu’il faudra relever, sera une qualification aux prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020. Un objectif dont l’atteinte passera par des titres et un bon positionnement des combattants sur le plan individuel et collectif. « La particularité de ces championnats d’Afrique est qu’ils coïncident avec la préparation des JO Tokyo 2020 et que le Sénégal essaiera de qualifier le maximum d’Athlètes à ces JO. »

À noter que la délégation est aussi composée d’arbitres Sénégalais venus passer un examen d’évaluation continental. « On attend le résultat de l’examen continental des arbitres… », renseigne le responsable des sélections de Karaté au Sénégal.