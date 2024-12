Kaolack/rédaction nouvelle stratégie nationale de bonne gouvernance : «Nous allons impliquer l’ensemble des Khalifes généraux…» (Dr Alassane Gueye)

Le directeur de la promotion de la bonne gouvernance, Dr Alassane Gueye était chez le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahy Niass pour échanger avec lui sur la rédaction de la nouvelle stratégie nationale de bonne gouvernance et recueillir ses recommandations. «Nous sommes venus lui expliquer la stratégie de la bonne gouvernance qu’on va bientôt écrire. Nous avons expliqué au Khalife les raisons de cette nouvelle démarche. Notre direction compte jouer sa partition pour accompagner le référentiel 2050. C’est pourquoi nous sommes là pour expliquer au Khalife que le Président de la République est très motivé pour lutter contre la corruption mais aussi pour promouvoir la transparence», a-t-il laissé entendre. Cette initiative, précise-t-il, entre dans le cadre d’une démarche participative et inclusive. « Nous allons impliquer l’ensemble des khalifes généraux, la société civile, les communicateurs traditionnels, les chefs coutumiers et l’état pour avoir la représentation.