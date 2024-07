Kaolack / Set-Sétal : Fallou Kébé répond à l’appel du PR BDF et offre 20 brouettes, 30 bacs à ordures pour le garage de Nioro

Le président de l’Asc Saloum, Fallou Kébé, les membres du staff, des supporters et les populations se sont mobilisés pour répondre à l’appel du Président BDF pour un environnement propre et sain à travers cette 2ème édition de la journée « Set-Sétal » qui s’est tenue au garage de Nioro. Les dirigeants de l’équipe et les populations ont pris d’assaut le garage de Nioro.

L’occasion a été saisie par Fallou Kébé pour offrir 20 brouettes, 50 pelles, 50 râteaux, 30 bacs à ordures et des balais au président des chauffeurs du garage de Nioro. Selon lui, « c’est pour répondre à l'appel du Président de la République et également pour appuyer le président Pape Ndour pour le maintien de l’hygiène au niveau du garage que nous apportons cette contribution. » « Ce garage est un carrefour aussi, cette initiative permet de lutter contre certaines maladies qui se propagent très vite dans ce genre de milieu très fréquenté par les usagers », explique-t-il. Le président du garage de Nioro, Pape Ndour a magnifié ce geste de haute portée de Fallou Kébé avec qui, il collabore depuis des années. Il en a aussi profité pour lancer un appel pour que le garage de Nioro soit beaucoup plus appuyé sur tous les plans au bénéfice de toutes les populations du Sine-Saloum.