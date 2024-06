Kaolack/ Sécurité routière : L'Anaser et FDS unissent leur force pour sensibiliser les acteurs de la route

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, l’Agence nationale de sécurité routière en collaboration (Anaser) avec la direction générale des infrastructures et des transports de Kaolack et des FDS ont effectué des contrôles mixtes sur la sécurité routière. Un dispositif de contrôle a été installé au niveau du Pont noirot et sur la route de Lyndiane. Rien que dans la matinée, 103 véhicules ont été contrôlés. 78 véhicules ont fait des infractions routières et 10 ont été immobilisés. En effet, cette initiative a pour objectif de sensibiliser les acteurs de la route, les usagers, les conducteurs de mototaxi Jakarta entre autres sur le respect du code de la route et du bon comportement sur la route.