Kaolack / Rentrée 2024-2025 : Le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt satisfait, lance un appel aux autorités locales

Le gouverneur de région, Mahamadou Moctar Watt, accompagné de l’Inspecteur d’académie de Kaolack, Siaka Goudiaby, a effectué une tournée dans certains établissements scolaires. L’objectif étant de faire un état des lieux pour un «Ubi tay jang tay ». « Nous sommes satisfaits car ce que nous avons vu nous rassure. Partout où nous sommes passés, nous avons vu que les cours ont démarré dans ces établissements scolaires », dira le gouverneur. Ce dernier lance un appel aux autorités des collectivités territoriales afin qu’elles puissent venir appuyer les écoles qui font face à des difficultés et ainsi permettre aux apprenants de démarrer tranquillement les cours. Il les a aussi invités à tout faire pour une distribution rapide des fournitures scolaires au grand bénéfice des élèves et parents d’élèves.



L’IA, pour sa part, a invité à une mobilisation générale des parents d’élèves pour que les apprenants puissent venir démarrer les cours. S’agissant des établissements qui sont encore sous les eaux, l’IA de signaler : « Nous allons demander aux enseignants de pousser, de faire le maximum et nous espérons que d’ici une bonne dizaine de jours, les cours pourront être effectifs partout ».