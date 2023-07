Kaolack/ Renouvellement des instances du Pds: Un des camps monte au créneau et déplore un sabotage tous azimuts

Face à la presse, des militants du Pds ont décidé de manifester leur désaccord, à la suite de l'investiture des instances de ce parti à Kaolack commune.



D'après eux, des responsables politiques ( commissaire et superviseur) qui ont été déployés à Kaolack pour procéder au renouvellement de ces instances, ont décidé de choisir des représentants du parti au détriment de ceux qui détiennent la majorité à travers l'installation de leurs secteurs dans les différents quartiers de kaolack.



Selon eux, il s'agit d'un parachutage qui risque de coûter cher à leur parti à la prochaine élection, vu que la plupart de ces gens qui ont été choisis sont dépourvus de secteurs.



L'objectif de leur rencontre, disent-ils, est d'interpeller le bureau politique national de même que le président Abdoulaye Wade et leur candidat Karim Wade afin que cette imperfection soit corrigée le plus rapidement possible...