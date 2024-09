Kaolack / Renforcement du dispositif technique de Sonatel : Le Dg Sékou Dramé réaffirme l'engagement du groupe pour la réussite du Gamou 2024

À l’instar des autres communautés musulmanes, la confrérie Niassène va célébrer la naissance du prophète (PSL) ce 15 septembre 2024. Comme à l’accoutumée, une délégation de la société de télécommunication avec à sa tête le Dg Sékou Dramé a effectué des visites auprès des Khalifes de Léona Niassène et de Médina Baye. Le groupe Sonatel a renforcé son dispositif technique dans toute la cité religieuse de Kaolack avec une hausse de ses capacités réseaux pour offrir aux fidèles une meilleure qualité de services (voix, SMS, internet, Orange Money etc) avec des points wifi gratuits pour répondre à la demande massive des pèlerins notamment pour le déroulement du Gamou international des Niassène. Le DG de la Sonatel, Sékou Dramé, a réaffirmé la volonté du groupe de participer à la réussite de l’événement sans oublier de solliciter des prières pour la réussite des projets du groupe également pour la paix et la stabilité du pays. Ce geste de haute facture a été salué par le Khalif de Léona Niassène, Cheikh Tidiane Khalifa Niass et le Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass qui est revenu sur l’ampleur du Gamou célébré partout au Sénégal. D’après lui, « le Sénégal occupe une place importante dans le monde musulman et ça c’est un don de Dieu ».