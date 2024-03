Kaolack / Présidentielle 2024 : Papy Gaye soutient Amadou Bâ et appelle les leaders à matérialiser leurs discours aux urnes

La démarche de certains leaders Kaolackois n’est pas du goût du président du mouvement les jeunes de Kaolack », Papy Gaye. Pour lui, l’heure est grave. Il est plus qu’urgent pour certains leaders kaolackois de revoir leur posture devant les populations pour cette présidentielle 2024. Ainsi, il les a invités à poursuivre les actions sociales qu’ils posaient pendant ce temps de carême et de ne pas attendre la proclamation des résultats en faveur de leur candidat. De son avis, certains leaders n’ont pas mouillé le maillot et devraient s’y mettre surtout le jour du vote pour maximiser leur chance car, dira-t-il, les jeunes de l’ex Pastef sont très déterminés. Tout compte fait, il a invité les leaders à matérialiser leurs discours le jour du vote et préconise, pour sa part « de sécuriser le vote de ses militants le jour du scrutin pour soutenir son candidat Amadou Bâ et l’élire au premier tour cinquième président du Sénégal».