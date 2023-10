Kaolack/ Présidentielle 2024: " Nous devons mettre nos divergences de côté et répondre favorablement au souhait du PR Macky Sall"( Mohamed Ndiaye Rahma).

Lors de la cérémonie de lancement de la campagne de collecte de parrainages au profit de Bby à Kaolack, le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma a invité l'ensemble des responsables politiques et militants de cette entité à travailler ensemble pour la victoire du PM Amadou Bâ au soir du 25 février 2024.



"Nous devons mettre nos divergences de côté et répondre favorablement au souhait du PR Macky Sall", a-t-il déclaré.



À l'en croire, " C'est le Président Macky Sall qui a besoin de nous, après avoir tout fait pour chacun d'entre nous. Alors nous devons laisser de côté nos différends afin de satisfaire toutes ses ambitions. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous frères d'un même parti et d'une même coalition", a-t-il ajouté.



Concernant les parrainages, Mohamed Ndiaye Rahma a appelé l'ensemble des responsables politiques à jouer pleinement leur partition afin que Kaolack puisse relever le défi...