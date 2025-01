Kaolack : Mor Ndao finance 30 groupements de femmes et plaide pour que son projet d'installation d'une Zone économique spéciale (Zes) voit le jour

Le leader du mouvement «Yaatal Pastef», Mor Ndao, a organisé hier, un grand rassemblement dans son fief à Médina Mbaba, en présence des responsables de Pastef, Serigne Khadim Mbacké, Pa Ibou Thiam etc..., du président de la chambre des métiers, Sidy Diop et des groupements de femmes venus de divers coins de la commune de Kaolack.



Ainsi, Mor Ndao a déboursé 3 millions de FCFA pour le financement de 30 comités de femme. Cette action entre dans le cadre de la troisième phase de financement aux groupements de femmes du quartier de Médina Mbaba et environs. "Nous avons décidé de revenir à Kaolack, après plusieurs années passées au Japon, pour investir ici et appuyer les populations. Nous avons constaté que de Valdiodio Ndiaye à nos jours, rien n’a changé à Kaolack. Lumière zéro, eau zéro. C'est pourquoi, nous avons décidé, en collaboration avec les nouvelles autorités d'investir pour sortir Kaolack de cette situation", a-t-il déclaré.



Il poursuit : "Ce qui se passe à Kaolack est désolant. Depuis plus de 20 ans la situation reste le même. J'interpelle directement le président de la République, son premier ministre Ousmane Sono, le DG Ndéné Mbodj, Serigne Khadim Mbacké. Nous voulons la fermeture des canaux à ciel ouvert parce que, c'est un danger pour les populations. Pas plus tard que cette semaine, une femme a perdu la vie dans ce canal. Nous voulons que Kaolack change de visage d’ici 5 ans".



Projetant d'installer une Zone économique spéciale (Zes) à Kaolack pour aider les jeunes à avoir de l'emploi, Mor Ndao lance un appel à l’État pour que ce projet se réalise. "J'ai fait 34 ans au Japon, j'ai la possibilité de faire venir des japonais au Sénégal. Donc j'interpelle le Président de la République et le Pm, Ousmane Sonko pour que ce projet voit le jour", a-t-il plaidé.



Prenant la parole, Serigne Khadim Mbacké rassure Mor Ndao. "Nous allons tout faire pour que ce projet voit le jour parce que cela contribue à la diminution du taux de chômage", a-t-il dit, avant de le féliciter pour ces financements octroyés aux femmes de Kaolack.

Il a par ailleurs invité les groupements de femmes à se formaliser pour obtenir davantage des financements notamment ceux de la DER/FJ...