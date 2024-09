Kaolack : Membre de « Diomaye2024 », ATAK lance un appel à l’autorité étatique et distribue des denrées alimentaires dans des foyers religieux au nom du DG du COUD

Dans le cadre de ses activités de soutien pour le bon déroulement du Maouloud, le Dg du COUD, Ndéné Mbodji, a envoyé une forte délégation des membres du mouvement And Taxawu Askanou Kaolack (Atak) dirigée par le coordonnateur Malick Ndao dans les foyers religieux de Médina Baye, Touba Sanokho, Sara chez Cheikh Ousmane Dieng un moukhadam de Baye Niass et à la famille Démène de Kasaville.

Ils ont effectué des tournées dans lesdits foyers pour remettre au nom de Ndéné Mbodji, un appui financier et des kits alimentaires en cette période de grand rush des fidèles dans la sainte ville de Kaolack pour la réussite du Gamou 2024. Face à la presse, Djidiack Faye le représentant du Dg du COUD et porte-parole du jour de Atak, membre de la coalition « Diomaye2024 » a lancé un appel aux nouvelles autorités à venir appuyer en termes d’assainissement, d’infrastructures la ville de Kaolack qui en a grand besoin pour son essor économique. M. Faye s’est aussi dit en phase avec le projet de dissolution de la CESE et du HCCT. « Le CESE et le HCCT sont des institutions budgétivores. C'est une demande nationale », a-t-il fait remarquer. Il a aussi plaidé pour que le Gamou international de Médina Baye soit inscrit dans l'agenda institutionnel du gouvernement.